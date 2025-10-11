السبت 11 أكتوبر 2025
سياسة

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

موعد عودة الشيوخ
موعد عودة الشيوخ للانعقاد

أيام قليلة تفصلنا عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأسماء المعينين في  مجلس الشيوخ  والذي يبدأ دور الانعقاد الأول يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري. 

موعد إعلان أسماء النواب المعينين في مجلس الشيوخ 

ومن المقرر بعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، أن ينظم المجلس حفل استقبال استخراج الكارنيهات للنواب المعينين، قبيل بدء الجلسات.  

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ 

جدير بالذكر أن قانون مجلس الشيوخ نظم ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.  

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين 

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على أن: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.   

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ 

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:  

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ 

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة. 

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين 

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

تشكيل مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس الشيوخ يشمل: 300 عضوا، بواقع 200 بالانتخابات، 100 بنظام القائمة النسبية المغلقة، و100 بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية. 

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

يشار إلى أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كشفت عدم قدرة أي مرشح من المرشحين على المقاعد الفردي المستقلين في الفوز بأي مقعد، حيث حسمت الأحزاب جميع المقاعد سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.  

3 أحزاب سياسية تحصل على 170 مقعدا من أصل 200 عدد مقاعد الشيوخ

وتصدرت أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن والجبهة الوطنية، المشهد بالحصول على النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 170 مقعدا من أصل 200 مقعد، بينما حصلت 9 أحزاب على 30 مقعد فقط، ويتبقى 100 مقعدا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر الجاري. 

مستقبل وطن يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس الشيوخ

وحصد حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 104 مقاعد، 60 مقعدا فرديا، و44 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تلاه حزب حماة الوطن، والذي حصل على إجمالي مقاعد 44 مقعدا، 25 مقعدا فرديا و19 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.  

9 أحزاب تحصل على 30 مقعدا فقط

وجاء في المركز الثالث حزب الجبهة الوطنية، والذي حصل على 22 مقعدا، بواقع 10 مقاعد فردية، و12 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 10 مقاعد بواقع 5 فردي و5 قائمة.

وحصلت باقي الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد – الإصلاح والتنمية 4 مقاعد – العدل 4 مقاعد – الوفد مقعدين – التجمع مقعدين – إرادة جيل مقعد – الحرية مقعد – المؤتمر مقعد.

مجلس الشيوخ بدون مستقلين 

ويخلو بذلك  مجلس الشيوخ قبل تعيينات رئيس الجمهورية من النواب المستقلين، حيث لم يتمكن أي مرشح من الفوز على أي مقعد من المقاعد الفردية حتى في جولة الإعادة.

الجريدة الرسمية