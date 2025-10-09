الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام المغرب وديا

منتخب مصر الرديف،
منتخب مصر الرديف، فيتو

أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني (الرديف) تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب، مساء اليوم الخميس، على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

تشكيل منتخب مصر الرديف أمام المغرب

منتخب مصر الثاني يواجه البحرين وديًا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام منتخب البحرين، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في معسكر المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، زلاكة، بسبب الإصابة.

