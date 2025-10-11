5 وصفات بالتفاح لوجبات شهية وصحية في الشتاء

مع حلول فصل الخريف رسميا، يبرز التفاح كعنصر أساسي لا غنى عنه في موائد هذا الموسم البارد. والتفاح ليس مجرد فاكهة لذيذة تتناول كوجبة خفيفة، بل هو كنز من الفوائد الصحية.

وأظهرت الدراسات أن التفاح قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما قد يساعد في الوقاية من الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي خمس وصفات دافئة تعتمد على التفاح، مثالية للتقديم خلال الأشهر الباردة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. شطيرة الجبن المشوي بالتفاح وشرائح الديك الرومي

تجمع هذه الوصفة بين جبن الشيدر المبشور وشرائح الديك الرومي وخردل الديجون وشرائح التفاح، وكلها محشوة بين شريحتي خبز من الحبوب الكاملة.

قد تكون هذه الوصفة عالية في الصوديوم والدهون المشبعة، لتقليل الصوديوم والدهون، يمكن اختيار أنواع منخفضة الصوديوم أو قليلة الدسم من شرائح الديك الرومي والجبن.

الشطيرة قابلة للتخصيص بشكل كبير؛ يمكن تجربة أنواع مختلفة من الأجبان، والخبز، وحتى استبدال الديك الرومي ببدائل نباتية أو استخدام خبز خال من الجلوتين ليناسب الاحتياجات الغذائية الخاصة.

المكونات

شريحتان خبز من الحبوب الكاملة

50 جرام من الجبن الشيدر المبشور (أو قليل الدسم)

¼ حبة مقطعة شرائح من التفاح رفيعة

2-3 شرائح ديك رومي مدخن

معلقة صغيرة من خردل الديجون

معلقة صغيرة من الزبدة (أو زيت زيتون للدهن)

طريقة التحضير

ادهن أحد جانبي كل شريحة خبز بالزبدة (أو زيت الزيتون). على الجانب غير المدهون من إحدى شرائح الخبز، افرد خردل الديجون. ضع نصف كمية الجبن، ثم شرائح التفاح، ثم شرائح الديك الرومي، ثم الكمية المتبقية من الجبن. غطها بالشريحة الأخرى من الخبز، بحيث يكون الجانب المدهون للخارج. سخن مقلاة على نار متوسطة. اشوِ الشطيرة لمدة 3-4 دقائق على كل جانب، أو حتى يصبح الخبز ذهبيا ومقرمشا ويذوب الجبن تماما. قطعها وقدمها دافئة.

2. فخذ الدجاج مع التفاح والخضراوات الجذرية

يعد التفاح إضافة رائعة للأطباق الرئيسية، خاصة عند مزجه مع الخضروات الجذرية. في هذه الوصفة، يطهى التفاح مع البصل والميرمية ومرق الدجاج والخردل. يقدم هذا المزيج الشهي بجانب أفخاذ الدجاج وكرنب بروكسل المشوي والجزر المشوي.

تحتوي كل وجبة على كمية ممتازة من البروتين تصل إلى 64 جراما، مما يجعلها وجبة مشبعة.

تعتبر المكونات الأساسية للطبق، مثل كرنب بروكسل والجزر والتفاح والبصل، من منتجات الخريف الموسمية. يفضل تناول الأطعمة في موسمها حيث قد تقل جودتها الغذائية، خاصة الفيتامينات الذائبة في الماء (مثل فيتامينات B)، بعد الحصاد بمرور الوقت.

المكونات

2 من أفخاذ دجاج (بدون عظم أو جلد)

حبة تفاح (مقطع مكعبات كبيرة)

بصلة صغيرة (مقطع)

1 كوب من كرنب بروكسل

كوب من الجزر المقطع

½ كوب من مرق الدجاج

معلقة كبيرة من خردل الديجون

معلقة صغيرة من الميرمية الطازجة المفرومة

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخن الفرن إلى 200 درجة في صينية خبز كبيرة، اخلط كرنب بروكسل والجزر مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والملح، والفلفل. اشوِ لمدة 15 دقيقة. في مقلاة، سخن 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. تبّل أفخاذ الدجاج بالملح والفلفل واقليها على نار توسطة حتى تتحمر من الجانبين. في نفس المقلاة، أضف البصل والتفاح والميرمية وقلب لمدة 5 دقائق حتى يلين التفاح قليلا. أضف مرق الدجاج والخردل. اترك الصلصة تغلي ثم خفف النار واتركها تتسبك قليلا. أضف الدجاج ومزيج التفاح والبصل إلى الخضروات في صينية الخبز. أكمل الطهي في الفرن لمدة 15-20 دقيقة إضافية، أو حتى ينضج الدجاج تماما.

3. السلمون بقشرة التفاح والجوز والبروكلي المشوي

يشكل التفاح أيضا مرافقا شهيا للأسماك، بما في ذلك سمك السلمون. في هذه الوصفة، يُخبز البروكلي والسلمون في الفرن، ثم يُغطى السلمون بمزيج من التفاح والبقدونس والجوز وبيستو الطماطم والعسل.

هذا الطبق غني بالبروتين والألياف، ومنخفض الكربوهيدرات. كما أن السلمون مصدر ممتاز لأحماض أوميجا-3 الدهنية، المعروفة بفوائدها لصحة القلب.

المكونات

2 قطعة فيليه سلمون

2 كوب بروكلي صغير

2 معلقة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

½ تفاح (مقطع مكعبات صغيرة)

¼ جوز مفروم خشن

1 معلقة بقدونس طازج مفروم

1 معلقة كبيرة بيستو الطماطم

1 معلقة صغيرة عسل

طريقة التحضير

سخن الفرن إلى 200 درجة في صينية خبز، اخلط البروكلي مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والملح، والفلفل. ضع فيليه السلمون بجوار البروكلي، وادهنه بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتبّله بالملح والفلفل. اخبز السلمون والبروكلي لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى ينضج السلمون. أثناء الخبز، اخلط التفاح والجوز والبقدونس وبيستو الطماطم والعسل في وعاء لعمل القشرة. بعد إخراج السلمون من الفرن، وزع مزيج التفاح والجوز على سطح كل قطعة سلمون. قدم السلمون مباشرة مع البروكلي المشوي.

4. كرات لحم الضأن والتفاح وإكليل الجبل مع باستا لينجويني

تصنع كرات اللحم في هذه الوصفة من مزيج من البصل الأحمر وإكليل الجبل الطازج والتفاح والسكر البني واللحم الضأن المفروم. تطهى الكرات لاحقا في مرق اللحم وتُخلط مع اللينجويني، وتُزيّن بالجرجير وجبن البارميزان المبشور الطازج.

توفر كل وجبة 26.5 جرام من البروتين و6 جرام من الألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

قد يؤثر إكليل الجبل إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي من خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كما يحتوي على مركبات البوليفينول التي قد تحسن ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والالتهابات الجهازية.

المكونات

300 جرام لحم ضأن مفروم

½ حبة من البصل الأحمر المفروم الناعم

¼ حبة من التفاح المبشور

1 معلقة صغيرة من إكليل الجبل طازج مفروم

½ معلفة صغيرة من السكر البني

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون

½ كوب من مرق اللحم

|150 جرام من باستا لينجويني

جرجير طازج

جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير

في وعاء، اخلط اللحم الضأن المفروم مع البصل الأحمر والتفاح المبشور وإكليل الجبل والسكر البني والملح والفلفل. شكل الخليط إلى كرات لحم صغيرة. سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. اقلي كرات اللحم حتى تتحمر من جميع الجوانب. أضف مرق اللحم إلى المقلاة، واكشط أي قطع ملتصقة في قاع المقلاة. اترك الصلصة تتسبك قليلا. في هذه الأثناء، اسلق اللينجويني حسب التعليمات حتى يصبح مطهو بدرجة مناسبة وصفيها. أضف اللينجويني المصفى إلى صلصة كرات اللحم، وقلب حتى يتغطى بالصلصة. قدم الطبق ساخنا، وزينه بأوراق الجرجير الطازج وجبن البارميزان المبشور.

5. التفاح المقلي مع فتات جوز البيكان

يمكن تحويل التفاح إلى حلويات شهية، يقدم هذا الطبق دافئا، مما يجعله مثاليا للخريف والأشهر الباردة.

يساهم تناول البيكان في تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكونات

2 تفاح (مقشر ومقطع مكعبات أو شرائح)

1 معلقة كبيرى زيت جوز الهند

¼ حليب جوز الهند

½ معلقة قرفة مطحونة

2 معلقة كبيرة من جوز بيكان مفروم خشن

1 معلقة كبيرة شراب القيقب (المايبل سيرب)

طريقة التحضير

سخن زيت جوز الهند في مقلاة على نار متوسطة. أضف قطع التفاح وقلّب لمدة 5-7 دقائق حتى يبدأ التفاح في الليونة ويطلق بعض العصائر. أضف حليب جوز الهند والقرفة، واستمر في الطهي لمدة 5 دقائق إضافية، مع التقليب من حين لآخر، حتى يصبح التفاح طريا وتتكون صلصة سميكة قليلا. وزع مزيج التفاح في أطباق التقديم. رش البيكان المفروم فوقه وزيّنه بشراب القيقب، وقدمه دافئا.

