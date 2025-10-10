إصابة عناصر من الجيش السوري في هجوم شنته قوات قسد على ريف دير الزور

نقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله: إن 3 عناصر من الجيش السوري أصيبوا جراء قصف قوات قسد نقطة عسكرية في ريف دير الزور.

إصابة عناصر من الجيش السوري في هجوم شنته قوات قسد



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل عنصر أمن وسقوط وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، بنيران قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ذات الغالبية الكردية، في اشتباكات هي الأعنف منذ توقيع اتفاق مارس الماضي.

وقال وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن عددًا من الجرحى المدنيين وصلوا إلى مستشفى الرازي متأثرين بإصابتهم جراء استهداف قوات "قسد" الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، كما استمرت الاشتباكات في محيط حي العوارض.

وأضافت أن عددًا من القناصة التابعين لقوات "قسد" انتشروا على أسطح المباني السكنية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

وتابعت أن قوات "قسد" تستهدف بقذائف الهاون الأحياء السكنية في حيي الميدان وبستان الباشا في مدينة حلب.

فيما نقلت "الإخبارية" عن مصدر أمني أن "شخصا قتل وأصيب 3 آخرون من قوى الأمن الداخلي في استهداف "قسد" لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب".

وأضافت أن "قسد تستهدف حواجز الأمن الداخلي بمحيط الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وتقصف بالهاون أحياء سكنية محيطة بالشيخ مقصود".

