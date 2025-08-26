"قسد" تستهدف الجيش السوري بـ"مسيرة" بدير الزور واشتباك عنيف بمدينة العشارة (فيديو)

هاجمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجيش السوري بطائرة مسيرة على أطراف مدينة دير الزور مساء الإثنين.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، الإثنين، أن عنصرًا من الجيش السوري أصيب جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف مدينة دير الزور.



#دير_الزور

إشتباكات تشهدها محاور محافظة دير الزور بين قوات الجيش السوري وميليشيا #قسد الإرهابية منذ أكثر من ساعة،



قامت الميليشيا الإرهابية بإستهداف سيارة تابعة للجيش السوري عبر طائرة أنتحارية مما أدى لإعطابها، لاتزال ميليشيا #قسد



ومرتزقتها يعملون على نقض الإتفاقيات والتفاهمات… pic.twitter.com/vsXsDVsRlp August 25, 2025

كما أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في مدينة العشارة وعناصر قسد المتمركزين قرب ضفة نهر الفرات في بلدة درنج.

#عاجل



اشتباكات بين قواتنا ومرتزقة تركيا على ضفة نهر الفرات ريف دير الزور



قوات شهيد خبات عم يشربو شاي ويربوه المرتزقة مع بعض



الرواق الف pic.twitter.com/L1iuOWyp9g — Adar Egîd (@egid_adar) August 25, 2025



وفرضت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أمس الإثنين حظر التجول في محافظة الرقة، بالتزامن مع شن حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات.

وقالت مصادر محلية إن قوات “قسد” دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مقراتها في مدن "الرقة" و"الطبقة" و"المنصورة" و"الكرامة".

وكانت قسد، قالت يوم الأحد، إن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية شنت هجوما على نقطة عسكرية لها في ريف دير الزور شرق البلاد.



وذكرت قسد في بيان رسمي أن قواتها تصدت للهجوم بشجاعة وردّت بقوة على مصادر النيران، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المهاجمين، بينما أصيب خمسة من مقاتليها بجروح متفاوت.

