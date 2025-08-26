الثلاثاء 26 أغسطس 2025
خارج الحدود

"قسد" تستهدف الجيش السوري بـ"مسيرة" بدير الزور واشتباك عنيف بمدينة العشارة (فيديو)

عناصر من الجيش السوري، فيتو

هاجمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجيش السوري  بطائرة مسيرة على أطراف مدينة دير الزور مساء الإثنين.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، الإثنين، أن عنصرًا من الجيش السوري أصيب جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف مدينة دير الزور.
 

كما أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في مدينة العشارة وعناصر قسد المتمركزين قرب ضفة نهر الفرات في بلدة درنج.


وفرضت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أمس الإثنين حظر التجول في محافظة الرقة، بالتزامن مع شن حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات.

وقالت مصادر محلية إن قوات “قسد” دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مقراتها في مدن "الرقة" و"الطبقة" و"المنصورة" و"الكرامة".

وكانت قسد، قالت يوم الأحد، إن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية شنت هجوما على نقطة عسكرية لها في ريف دير الزور شرق البلاد.


وذكرت قسد في بيان رسمي أن قواتها تصدت للهجوم بشجاعة وردّت بقوة على مصادر النيران، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المهاجمين، بينما أصيب خمسة من مقاتليها بجروح متفاوت.

