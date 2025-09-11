الجيش السوري يقصف مواقع لـ"قسد" في حلب (فيديو)

تصاعدت حدة المواجهات العسكرية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور دير حافر.

وشهدت المعارك استخدام الأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى تبادل كثيف للقصف بالتوازي مع استمرار الاشتباكات الميدانية.



ومن جانبه صرحت إدارة الإعلام والاتصال وزارة الدفاع السورية بحسب "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من مساء الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "شنت بشكل غير مسؤول ومفاجئ حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، في ريف حلب الشرقي، مستهدفة منازل الأهالي في قرى: الكيارية، رسم الأحمر، وحبوبة كبير بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".

الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي. pic.twitter.com/1BUfJoKxo4 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) September 10, 2025

وأوضحت الإدارة لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب ومقتل وإصابة عدد من المدنيين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة في المنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران".

وأكدت الإدارة أن وزارة الدفاع "تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدا في هذا السبيل".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد قالت أن قوات "قسد" استهدفت براجمات الصواريخ وقذائف الهاون عددا من المناطق ومنازل الأهالي بريف حلب الشرقي.

ووفق ما ذكرت "سانا" فإن قصف "قسد" منازل الأهالي بقرية الكيارية شرق حلب، أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفل.

الجيش العربي السوري يواصل الرد على نيران قسد من خلال استهداف مواقعها في مطار الجراح العسكري شرق حلب



📌 قسد قصفت من خلال مواقعها بالمطار قرية الكيارية شرق حلب



📌 اعتداء قسد في الكيارية أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/6PXzSUQ7Vh — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 10, 2025

وأكدت "سانا" أن "قسد" استهدفت محيط بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، ومنازل الأهالي براجمات الصواريخ في قرية رسم الأحمر شرق حلب.

وتستهدف "قسد" عددًا من المناطق بريف حلب حيث قامت نهاية الشهر الماضي باستهداف قرية تل ماعز شرق حلب بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، حسبما ذكرت "سانا".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد حذرت "قسد" الشهر الماضي من أن استمرار عمليات التسلل والقصف والاستفزاز سيؤدي إلى "عواقب"، داعية القوات إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن استهداف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.