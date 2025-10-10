الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية داخل محل مشويات شهير بالإسكندرية

ضبط لحوم وكبدة منتهية
ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية داخل محل مشويات

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة على المحلات والمخابز البلدية وضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية بأحد محلات المشويات، وضبط مخبز تصرف في٣ أطنان دقيق.

أعضاء بعليا الوفد: نرفض ترشيح المديونين للحزب في انتخابات النواب

كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

    
  
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط واحمد على رئيس رقابة تموين وسط وأحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق بحملات  فى نطاق المحافظة.

 

 وأسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات المشويات بحيازته لحوم وكبدة منتهية الصلاحية، حيث تم تحريز ومصادرة ٢٣٠ كجم لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية بتصرفه فى كمية ٣ أطنان دقيق بلدى مدعم، وتحرير ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير٩ محاضر متنوعة لمخالفات بالمخابز البلدية .
 

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

الاسكندرية الفريق أحمد خالد مديرية التموين

