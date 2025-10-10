أعضاء بعليا الوفد: نرفض ترشيح المديونين للحزب في انتخابات النواب

أصدر عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا جديدا، أكدوا فيه نظرًا لتعنت رئيس الحزب وبناءً على قراره بإغلاق أبواب المقر الرئيسي غدًا السبت أمام الهيئة العليا، ومنعها من عقد اجتماعها طبقًا للائحة، على الرغم من انعقادها خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ،والتي من المفترض أن يكون فيها الحزب مفتوحًا على مصراعيه 24 ساعة نعلن:

انتخابات مجلس النواب

1- التأكيد على التوجه العام بضرورة مراعاة التغيير في الجسد السياسي للدولة وهو ما لمسناه حيث بلغت نسبة التغيير في انتخابات الشيوخ الماضية، ما يقارب 73%، وهو ما يجب أن يتم مراعاته في أسماء مرشحي الوفد في انتخابات مجلس النواب.

2- نؤكد على رفضنا لانفراد رئيس الحزب باختيار أسماء المرشحين الممثلين للوفد دون عرضها على الهيئة العليا ونشير الى أن إلى من تم اختيارهم فعلًا ضمن القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ السابقة هم من النواب الحاليين، بالإضافة الى ان ما تم تداوله من أسماء عن مجلس النواب القادم جميعهم نواب حاليين ايضا دون أي تغيير وبعكس التوجه العام بضرورة التغيير وعليه فإن الهيئة العليا تشترط أن يكون كل أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد في القائمة الوطنية من الوجوه الجديدة من الهيئة العليا والقيادات الحالية للحزب ومن غير أعضاء الهيئة البرلمانية الحالية.

3- نؤكد رفضنا لترشيح كل المدينين بأموال لصالح الحزب طبقًا للأوراق والمستندات الرسمية كما نؤكد رفضنا للتقرير الذي تم إعداده وإصداره من قبل رئيس الحزب لتبرئة النائب المدين دون العرض على الهيئة العليا طبقًا لقرارها السابق،كما أنه يتعارض مع المعايير التي أقرتها الهيئة العليا بحضور رئيس الحزب نفسه بعدم جواز ترشح أي مدين للحزب.

الموقعون:

١-فؤاد بدراوي

٢-محمد الزاهد

٣-طارق سباق

٤-طارق تهامي

٥-مصطفى رسلان

٦-أحمد أنيس سراج الدين

٧-إبراهيم صالح

٨-عادل التوني

٩-ياسر حسان

١٠-سمر عاطف

١١-السيد الصاوي

