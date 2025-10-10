الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الصين أصبحت عدائية للغاية وهناك أمور غريبة تحدث هناك

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك أمور غريبة تحدث في الصين التي أصبحت عدائية للغاية ولا يجوز أبدا السماح لها باحتجاز العالم رهينة.

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية في مرافئها، ردًا على إجراءات أعلنتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

وتطبق هذه الرسوم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أمريكية، والمصنوعة في الولايات المتحدة، حسب ما أفادت وزارة النقل الصينية في بيان.

ويُفرض على السفن الوافدة إلى الصين مبلغ 400 يوان (56 دولارًا أمريكيًا) لكل طن صاف، وستُرفع هذه الرسوم إلى 640 يوان في أبريل المقبل، ومن ثم ستزيد على أساس سنوي.

ووفقا للوزارة الصينية، ستُفرض هذه "الرسوم الخاصة" على كل رحلة للسفينة إلى الصين، وليس عند رسوها في كل ميناء، ولن تضطر إلى دفع هذه الرسوم أكثر من 5 مرات في السنة.

وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء الموانئ الأمريكية فرض رسوم على السفن المصنوعة في الصين، أو تلك التي تديرها شركات صينية والوافدة إلى الولايات المتحدة، وأتت الخطوة بعد تحقيق شمل قطاع بناء السفن في الصين باشرته الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الصينية، إن "الرسوم الصينية إجراء مشروع للحفاظ على الحقوق، والمصالح المشروعة لشركات الشحن الصينية"، وأضاف في بيان "نحث الطرف الأمريكي على تصحيح ممارساته الخاطئة".

