نجم مانشستر سيتي: فكرت في اعتزال كرة القدم بسبب الإصابات

فجر جون ستونز نجم مانشستر سيتي، مفاجأة بإعلانه التفكير في اعتزال كرة القدم خلال الفترة الماضية بسبب معاناته المستمرة من الإصابات.

وعانى جون ستونز من إصابات مستمرة منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في عام 2016 قادما من إيفرتون، حيث لم يشارك مع السيتي في أكثر من 27 مباراة في موسم واحد بسبب الإصابات.

وقال ستونز في تصريحات نقلتها صحيفة بي بي سي: "الموسم الماضي كان صعبًا بالنسبة لي، إلى الحد الذي جعلني أفكر في الاعتزال، لم أكن أرغب في فعل ذلك، لقد سئمت من الاحترافية المفرطة ومحاولة القيام بكل ما في وسعي، ثم استمررت في الانهيار وعدم الحصول على الإجابات، كان الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف ستونز: "تصل إلى نقطة لا تعرف فيها سبب حدوث ذلك ويصبح الأمر أصعب عندما تبذل الكثير من الجهد أو عندما تكون محترفًا للغاية، لتكون قادرًا على اللعب والتواجد، عندما يحين ذلك الوقت ويحدث أمر ما، سيكون من الأسهل قول حسنًا، لم أفعل كذا وكذا لهذا السبب ولكن عندما تفعل ذلك، يصبح الأمر مُرهقًا نفسيًا، آمل ألا أعود إلى تلك الفترة".

وأتم: "كانت مشاعري متوترة، لم أكن أفكر بشكل سليم، لا أعتقد في قرارة نفسي أنني كنت سأفعل ذلك، قلت قبل سنوات، عندما أرادني مانشستر سيتي أن أخوض تحديًا جديدًا، سأقاتل، هذا كل ما أعرفه منذ صغري فلماذا أتوقف عن ذلك الآن؟ لذلك نعم، هناك تلك الروح القتالية بداخلي وتلك العقلية الفائزة التي لا تريد أن تتوقف".

جون ستونز لاعب مانشستر سيتي

ريال مدريد يرصد مبلغا خياليا لضم نجم مانشستر سيتي

فيما رصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، مبلغا خياليا للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رودري في صيف 2026، حيث سيقدم النادي الإسباني عرضًا قويًا بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، من أجل إغراء مانشستر سيتي بالتخلي عن اللاعب، خاصة مع إصابات اللاعب ومشاكله من حيث اللياقة البدنية بعد عودته من الإصابة.

وكان صاحب الـ29 عامًا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2024، لتمثل هذه الإصابة مشكلة لدى اللاعب الإسباني خلال الموسم الحالي، إلا أن مسئولي ريال مدريد لديهم قناعة بإمكانيات اللاعب وقدرته على سد فراغ اعتزال توني كروس ورحيل لوكا مودريتش.

وانتقل رودري إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2019، في صفقة مالية قُدّرت بـ70 مليون يورو.

