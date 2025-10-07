الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رياضة

وزير الرياضة: كرة القدم مزاج عام للناس ومواجهة جيبوتي لن تكون سهلة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب مصر

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم واقتراب الفراعنة من التأهل إلى مونديال 2026.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: “كرة القدم هي مزاج عام للناس وأنا متفائل بإذن الله بقدرة منتخب مصر على حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم وإسعاد الشعب المصري”.

ورد وزير الشباب والرياضة على ما يردده البعض بأن مواجهة منتخب جيبوتي سهلة قائلا: “”كرة القدم في أفريقيا مبقاش فيها منتخب ضعيف هناك تقدم ملحوظ وكل المنتخبات تملك لاعبين محترفين في الخارج، ومن أصعب ما يمكن أن تستضعف منافسك، وبالتالي لابد أن تحقق الفوز، لأن الفرق الأخرى تريد إثبات وجودها وهذا أصعب لأن المسؤولية تكون أقل".

وحول نغمة سهولة التصفيات بعد الاقتراب من كأس العالم، قال وزير الشباب والرياضة: "يجب ألا نقلل من جهود اللاعبين، في التصفيات الماضية واجهنا السنغال في مباراة مصيرية ولم نتأهل وبالتالي حزنا بشدة، وفي النسخة الحالية سنكون سعداء للغاية بوصول المنتخب وعلينا دعمه جميعا".

ويلعب منتخب مصر مساء غد الأربعاء، مع جيبوتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

 

أشرف صبحي يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة ببطولة العالم

فيما اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على بعثة المنتخب القومي لرفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم للكبار المقامة بدولة النرويج خلال الفترة الحالية، والتي تشهد مشاركة قوية من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية والبطولات العالمية والقارية.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في البطولة بخمسة أبطال هم: السيد علي عطية (وزن 60 كجم) وعبد الرحمن يونس (وزن 79 كجم) وسارة سمير (وزن 77 كجم)، واللاعبة رحمة أحمد (وزن 86 كجم)، واللاعب كريم كحلة (وزن 94).

أشرف صبحي يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة ببطولة العالم
أشرف صبحي يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة ببطولة العالم

وزير الشباب والرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا" ويؤكد وحدة الصف الرياضي الأفريقي

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مطولًا أنهى خلاله كافة الخلافات بين أكبر مؤسستين رياضيتين على مستوى القارة الأفريقية، وهما اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استقرار المنظومة الرياضية الأفريقية وتهيئة الأجواء لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

