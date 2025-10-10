الجمعة 10 أكتوبر 2025
إقبال متوسط على انتخابات الأطباء في الإسكندرية (صور)

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الإسكندرية إقبالا متوسطا صباح اليوم الجمعة، والإدلاء بأصواتهم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، بالتزامن مع الانتخابات العامة للنقابة على مستوى الجمهورية.

إقبال ملحوظ من أطباء كفر الشيخ على انتخابات النقابة الفرعية

الخبراء المصرية: نطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية

وحرص المنظمون والمسئولون على العملية الانتخابية، على استقبال الأعضاء وتوفير لهم المقاعد المخصصة من كبار السن.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا).

وتجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وتتركز المنافسة في انتخابات النقابة العامة على 12 مقعدًا، مقسمة كالتالي:

3 مقاعد للأطباء الذين تزيد مدة قيدهم في النقابة عن 15 عامًا.

 3 مقاعد للأطباء الذين تقل مدة قيدهم عن 15 عامًا.

6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

