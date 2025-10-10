اندلاع حريق داخل شونة بصل بالقليوبية وقوات الحماية المدنية تتدخل

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق نشبّ داخل شونة بصل بمدينة قها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق شونة بصل بالقليوبية

البداية كانت عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية في القليوبية، يفيد بنشوب حريق داخل شونة بصل تقع بالقرب من طريق بنها الحر، على مساحة نحو 3 قراريط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل أن تمتد لباقي أجزاء الشونة أو المناطق المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بجزء محدود من الشونة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

