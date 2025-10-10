الجمعة 10 أكتوبر 2025
هالاند يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

فاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على منافسيه إيمي بوينديا (أستون فيلا)، ودايتشي كامادا (كريستال بالاس)، وسين لونجستاف (ليدز)، وديكلان رايس (أرسنال)، روبن رويفس (سندرلاند)، وإيجور تياجو (برينتفورد)، وداني ويلبيك (برايتون).

وسجل هالاند خلال شهر سبتمبر 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات فقط.

ونجح هالاند في هز شباك مانشستر يونايتد مرتين، وبيرنلي مرتين، بالإضافة لهدف في شباك أرسنال.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 وحصل هالاند على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.

