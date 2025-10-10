الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة شقق سكنية في المرج

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بـ منطقة المرج.

 

سرقة الشقق السكنية بالمرج

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهته اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين "سيئا النية" (صاحبى مخزن خردة) "تم ضبطهما".

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الشقق السكنية بالمرج سرقة الشقق السكنية الشقق السكنية بالمرج المرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

لهو الأطفال السبب، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمرج

إصابة 5 أشخاص فى حريق مصنع أحذية بالمرج

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads