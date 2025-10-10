بـ "Marital Scandal"، كم جونج هون يعود للدراما الكورية بعد غياب 6 سنوات

يعود الممثل والمغني كم جونج هون إلى الساحة الفنية الكورية بعد توقف دام 6 سنوات، وذلك من خلال تأكيد مشاركته في الدراما الجديدة “Marital Scandal: Pandora’s Secret”.

في تأكيد لتقارير إعلامية نشرتها iMBC Entertainment صباح اليوم، صرح ممثل عن وكالة Management Yul، التي تتولى إدارة أعماله، قائلًا: "سيظهر كم جونج هون في مسلسل 'Marital Scandal'".

دراما Marital Scandal

تجري أحداث دراما "Marital Scandal" في حي راقٍ وحصري، حيث تستكشف العمل شبكة متشابكة من الأسرار والخيانة الزوجية والمراقبة والانتقام تدور بين الطبقة العليا في المجتمع.

ومن المقرر أن يجسد كم جونج هون دور وو جين، وهو طبيب نفسي انتقل حديثًا إلى الحي. على الرغم من مظهره الهادئ واللطيف، إلا أن وو جين يمتلك بصيرة نافذة تمكنه من كشف أسرار ورغبات جيرانه، ليصبح في نهاية المطاف المحفز لسلسلة من الأحداث الصادمة.

عودة بعد توقف بسبب الجدل

يمثل هذا العمل عودة كم جونج هون إلى المشاريع الكورية بعد غياب يقارب ست سنوات، حيث كانت أنشطته الفنية في السنوات الأخيرة متركزة بشكل أساسي في اليابان.

حيث توقف الممثل عن الظهور في كوريا الجنوبية في عام 2019 في أعقاب خلافات وجدل مع صديقته السابقة، تضمنت مزاعم بالضغط عليها للإجهاض ونزاع مالي. كما تورط لاحقًا في عام 2023 في حادث سيارة قام خلاله بصدم مركبة أخرى من الخلف ورفض الخضوع لاختبار فحص الكحول، وتم تغريمه لاحقًا بمبلغ 10 ملايين وون (ما يعادل تقريبًا 7,000 دولار أمريكي) بسبب الحادث.

يُذكر أن تصوير الدراما قد بدأ بالفعل، ومن المقرر إطلاقها لاحقًا عبر منصات متعددة، منها Wavve وGTV.

