الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع فتاة بتناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا

مصرع فتاة بتناول
مصرع فتاة بتناول مادة سامة

 أنهت مشرفة حياتها، إثر تناول مادة سامة داخل مكان عملها بسكن للطالبات، في دائرة بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بإصابة فتاة إثر تناول مادة سامة داخل سكن طالبات في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة أ، من الأقصر، طالبة في جامعة جنوب الوادي "جامعة قنا"، وتعمل مشرفة في سكن طالبات خارج الجامعة في بندر قنا، إثر تناول مادة حبة الغلة للتخلص من حياتها، وبعد ساعات في محاولة لإنقاذها لفظت أنفاسها الأخيرة على فراش مستشفى قنا العام.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا جامعة جنوب الوادي جامعة قنا قسم شرطة قنا قنا قنا العام

مواد متعلقة

انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى قنا غدا

تموين قنا يعلن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية

سكرتير عام قنا يعقد اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل

5 محاور متنوعة في برنامج مهرجان "قنا التراثي" بدورته الأولى

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads