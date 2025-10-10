مصرع فتاة بتناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا

أنهت مشرفة حياتها، إثر تناول مادة سامة داخل مكان عملها بسكن للطالبات، في دائرة بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بإصابة فتاة إثر تناول مادة سامة داخل سكن طالبات في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة أ، من الأقصر، طالبة في جامعة جنوب الوادي "جامعة قنا"، وتعمل مشرفة في سكن طالبات خارج الجامعة في بندر قنا، إثر تناول مادة حبة الغلة للتخلص من حياتها، وبعد ساعات في محاولة لإنقاذها لفظت أنفاسها الأخيرة على فراش مستشفى قنا العام.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

