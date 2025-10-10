الجمعة 10 أكتوبر 2025
إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار قديم بالإسكندرية

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار

شهدت منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، انهيارًا جزئيًّا في أحد العقارات القديمة، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة المعنية.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط جزء من عقار قديم بشارع أغادير في نطاق حي كرموز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين حدوث انهيار جزئي في العقار، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين داخل المبنى وقت وقوع الحادث. 

المحاكم الابتدائية تواصل تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب

النيابة تعاين حريقًا بمحل أحذية في بنها

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

