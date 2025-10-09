الخميس 09 أكتوبر 2025
14 صورة ترصد آثار حريق بمستشفى في كرموز بالإسكندرية

14 صورة ترصد آثار حريق بمستشفى في كرموز بالإسكندرية

شهدت منطقة كرموز بالإسكندرية، حريقا هائلا في أحد المستشفيات بالمنطقة، والذي تسبب فى مصرع شخص وإصابة ٢٩ آخرين.

قرارات مفاجئة من 3 بنوك مركزية آسيوية بشأن أسعار الفائدة وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة

طريقة عمل تونر طبيعي بماء النعناع لشد المسام وتنشيط البشرة

فيتو رصدت بعض الصور لحظة اشتعال النيران في الواجهة الأمامية للمستشفى والتي تسببت في تفحم ثلاث سيارات.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية تمكنت، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع باستخدام مواد التبريد والمياه.

ونشب حريق هائل اليوم، في أحد المستشفيات الخاصة، بمنطقة كرموز على محور المحمودية بنطاق حي غرب الإسكندرية، وأتت النيران على أغلب أجزاء المستشفى، وسط أنباء عن وجود وفيات بين المرضى الذين كانوا داخل المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

الحماية المدنية الاسكندرية كرموز

