14 صورة ترصد آثار حريق بمستشفى في كرموز بالإسكندرية

شهدت منطقة كرموز بالإسكندرية، حريقا هائلا في أحد المستشفيات بالمنطقة، والذي تسبب فى مصرع شخص وإصابة ٢٩ آخرين.

فيتو رصدت بعض الصور لحظة اشتعال النيران في الواجهة الأمامية للمستشفى والتي تسببت في تفحم ثلاث سيارات.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية تمكنت، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع باستخدام مواد التبريد والمياه.

ونشب حريق هائل اليوم، في أحد المستشفيات الخاصة، بمنطقة كرموز على محور المحمودية بنطاق حي غرب الإسكندرية، وأتت النيران على أغلب أجزاء المستشفى، وسط أنباء عن وجود وفيات بين المرضى الذين كانوا داخل المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.