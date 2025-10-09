تفحم 3 سيارات بالكامل ضمن خسائر مستشفى كرموز بالإسكندرية (صور)

تسبب حريق أحد المستشفيات بمنطقة كرموز بالإسكندرية في خسائر مالية وتفحم ثلاث سيارات تحولت إلى قطعة من الفحم.

فيتو رصدت بعض الصور للسيارات المتفحمة التى كانت تتواجد أمام مبنى المستشفى لحظة اشتعال النيران الهائلة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تمت السيطرة التامة على الحريق الذي نشب اليوم داخل مبنى أحد المستشفيات بمنطقة كرموز، بنطاق حي غرب.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، والدفع بعدد ٩ سيارات إطفاء و١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

وقد تم اتخاذ اللازم عاجلا بتواجد الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وقيادات المحافظة وتم إخلاء جميع الحالات بنسبة ١٠٠%.

وأضاف المحافظ أن الجهات المختصة بدأت في إجراء المعاينات الفنية اللازمة لحصر حجم التلفيات واستكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحريق بدقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف والأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مما حقق سلامة كافة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.