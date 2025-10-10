الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأمطار تغرق شوارع وميادين منطقة العجمي بالإسكندرية (صور)

الأمطار تغرق شوارع
الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية، فيتو

شهد حي العجمي غرب الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط غزير للأمطار، مما أدى لغرق عدد كبير من الشوارع في مياه الأمطار والتي صاحبها انتشار ميداني مكثف بجميع النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

 

ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

غلق كلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل

 

وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غرق الشوارع والميادين بنطاق غرب المحافظة، وتوقف الحركة المرورية والمواطنين مما تسبب في حالة من الضيق بين المارة من تعرض الشوارع للغرق في بداية فصل الشتاء.

 


وقام مسؤولو حي العجمي بمتابعة أعمال كسح تجمعات المياه، وكسح الأمطار بمناطق متفرقة بنطاق الحي بمشاركة مدير المتابعة الميدانية والرصد البيئي وإشغال الطريق والأزمات والكوارث ورؤساء القطاعات ومفتشي المتابعة.

وتواصل الأمطار الغزيرة هطولها على المناطق المتفرقة غرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنا مع الموسم الشتوي وسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية لكسح مياه الأمطار وتيسر الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي العجمي الاسكندرية الأمطار

مواد متعلقة

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

غلق كلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل

الأكثر قراءة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

خليل الحية يكشف عن 6 نقاط رئيسة تم الاتفاق عليها مع إسرائيل بشأن غزة

مونديال الشباب، منتخب أمريكا يسحق إيطاليا بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شراء الملابس الجديدة في منام العزباء وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads