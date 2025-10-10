الأمطار تغرق شوارع وميادين منطقة العجمي بالإسكندرية (صور)

شهد حي العجمي غرب الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط غزير للأمطار، مما أدى لغرق عدد كبير من الشوارع في مياه الأمطار والتي صاحبها انتشار ميداني مكثف بجميع النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غرق الشوارع والميادين بنطاق غرب المحافظة، وتوقف الحركة المرورية والمواطنين مما تسبب في حالة من الضيق بين المارة من تعرض الشوارع للغرق في بداية فصل الشتاء.



وقام مسؤولو حي العجمي بمتابعة أعمال كسح تجمعات المياه، وكسح الأمطار بمناطق متفرقة بنطاق الحي بمشاركة مدير المتابعة الميدانية والرصد البيئي وإشغال الطريق والأزمات والكوارث ورؤساء القطاعات ومفتشي المتابعة.

وتواصل الأمطار الغزيرة هطولها على المناطق المتفرقة غرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنا مع الموسم الشتوي وسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية لكسح مياه الأمطار وتيسر الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.