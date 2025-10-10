الجمعة 10 أكتوبر 2025
لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية

من أمام مجمع محاكم
من أمام مجمع محاكم المنصورة الآن، فيتو

يشهد محيط مجمع محاكم المنصورة لليوم الثالث على التوالي وقبل فتح باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب تواجد للمرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مقر لجنة تلقي الطلبات بمجمع محاكم المنصورة.

 

وأعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس هيئة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، فتح باب التقدم من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأشار إلى أن عدد المتقدمين علي مدار اليومين تجاوز الـ 140 متقدما على مستوى جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة. 

وكان بلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول من فتح باب الترشح تجاوز 80 مرشحًا، وذلك بمقر اللجنة في مجمع محاكم المنصورة.

كما شهد محيط مجمع المحاكم، في اليوم الثاني، تعزيزات أمنية مكثفة مع استمرار توافد المرشحين المحتملين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مُحكمة لتأمين الموقع وتيسير الدخول.

 

وكان اليوم الأول قد شهد حالة من الزحام والتدافع الملحوظ، ما تطلب فرض طوق أمني وتنظيم الحركة داخل مجمع المحاكم لضمان سير العملية بسلاسة.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطلبات حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، وسط التزام كامل بضوابط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، ومنها تقديم المستندات القانونية، تحديد الدائرة الانتخابية، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فضلًا عن الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

