هأنتم على موعد مع المجد، رسالة خاصة من إنفانتينو لمنتخب الجزائر (فيديو)

وجَّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالة تهنئة خاصة للمنتخب الوطني الجزائري بعد تأهله رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في أمريكا بين 11 يونيو و19 يوليو من العام المقبل.

وحقق منتخب محاربي الصحراء أمس الخميس انتصارهم السابع في التصفيات ليصلوا إلى النقطة 22 ويضمنوا صدارة الترتيب في المجموعة السابعة أمام موزمبيق وأوغندا، ويبلغوا النهائيات للمرة الخامسة في تاريخهم والأولى منذ 2014.



وقال جياني إنفانتينو في مقطع مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إنستجرام": ONE TWO THREE، VIVA L'ALGERIE، مضيفًا: "أهنئ المنتخب الجزائري على تأهله إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، للمرة الخامسة في تاريخكم".



وأضاف: "سيتردد النشيد الوطني الجزائري على الساحة العالمية في المونديال، وستسطع نجومكم كأسماء لامعة في كرة القدم الدولية، انتصاركم التاريخي على كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014، وبلوغكم الدور ثمن النهائي، يبقى من اللحظات التي لا تنسى، وهأنتم اليوم على موعد مع فصل جديد من المجد في 2026".



وأكد رئيس الفيفا أن تأهل الجزائر يعَدُّ ثمرة عمل طويل وجهد جماعي كبير من اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. مضيفًا أن "محاربي الصحراء" يمثلون مصدر فخر للقارة الإفريقية والعالم العربي.

وشدد على أن تأهل الجزائر للنهائيات المقبلة من كأس العالم سيفتح صفحة جديدة في تاريخها الكروي، بعد سنوات من الغياب عن المونديال.



وتأهلت حتى الآن 4 منتخبات من أصل 9 مقاعد مباشرة لقارة إفريقيا، جميعها من المنتخبات العربية وهي المغرب وتونس ومصر والجزائر، كما تأهل المنتخب الأردني كممثل للكرة العربية عن تصفيات منطقة آسيا.

