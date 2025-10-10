تونس والجزائر والمغرب تحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ المونديال

إنجاز غير مسبوق حققته منتخبات الجزائر والمغرب وتونس في تاريخ كأس العالم بعد تأهلهم للمرة الأولى معًا إلى نهائيات مونديال 2026 المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في بين 11 يونيو و19 يوليو من العام المقبل في حين تٌجرى قرعة النهائيات يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.



وبتأهل رفاق رياض محرز، ستشهد النسخة المقبلة لكأس العالم حدثا تاريخيا، لا فقط بوجود 6 منتخبات عربية على الأقل في النهائيات حتى الآن (الأردن ـ المغرب ـ مصر ـ تونس ـ الجزائر مع المنتخب المتصدر للمجموعة الأولى من الدور الرابع لتصفيات آسيا) لكن سيكون بلوغ المنتخبات المغاربية الثلاثة (تونس، المغرب،الجزائر) النهائيات في نسخة واحدة حدثا يحصل للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي ستلعب للمرة الأولى بحضور 48 منتخبا.



وفي النسخ السابقة شهد تاريخ كأس العالم تأهل منتخبين مغاربيين على أقصى تقدير وذلك في 1986 (المغرب والجزائر) وفي 1998 و2018 و2022 (تونس والمغرب)، لكن النسخة المقبلة في 2026 ستشهد للمرة الأولى مشاركة "الأجوار" الثلاثة المغرب وتونس والجزائر.



كما نجح المنتخب المغربي في كسب رهانه الكبير، ومعادلة الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية على مستوى المنتخبات، والمسجل باسم إسبانيا بـ15 انتصارًا.

وحقق منتخب المغرب الفوز على ضيفه المنتخب البحريني وديًا (1-0)، مساء الخميس.

وسجل هدف فوز "أسود الأطلس" المدافع جواد الياميق، في الدقيقة 94، بعد تمريرة أشرف حكيمي.



كما شهدت مباراة المغرب والبحرين تجربة عدد من البدلاء، الذين عوضوا الغيابات الأساسية المهمة وحضر المباراة أكثر من 55 ألف متفرج في إستاد مولاي عبد الله بالرباط.

