رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

خليل الحية رئيس وفد
خليل الحية رئيس وفد حماس، فيتو

قال رئيس حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار.

 

وأضاف خليل الحية: يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه وتسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا بعدم العودة للحرب.
 

وتابع خليل الحية: سيتم فتح معبر رفح من الاتجاهين وتوصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب ووقف النار وانسحاب إسرائيل وتشاورنا مع الفصائل قبل ردنا على خطة ترامب.
 

وأكد خليل الحية: تعاملنا بمسئولية عالية مع خطة ترامب وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا.
 

