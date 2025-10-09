رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار
قال رئيس حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار.
خليل الحية: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار
وأضاف خليل الحية: يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه وتسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا بعدم العودة للحرب.
وتابع خليل الحية: سيتم فتح معبر رفح من الاتجاهين وتوصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب ووقف النار وانسحاب إسرائيل وتشاورنا مع الفصائل قبل ردنا على خطة ترامب.
وأكد خليل الحية: تعاملنا بمسئولية عالية مع خطة ترامب وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا