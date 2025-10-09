رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

قال رئيس حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار.

خليل الحية: نعلن اليوم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار

وأضاف خليل الحية: يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه وتسلمنا ضمانات من الوسطاء وأمريكا بعدم العودة للحرب.



وتابع خليل الحية: سيتم فتح معبر رفح من الاتجاهين وتوصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب ووقف النار وانسحاب إسرائيل وتشاورنا مع الفصائل قبل ردنا على خطة ترامب.



وأكد خليل الحية: تعاملنا بمسئولية عالية مع خطة ترامب وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.