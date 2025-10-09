الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ويتكوف وكوشنير: ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية أزمة غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية - موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة - الشكر للرئيس وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق.

وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads