الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قيادي بحركة حماس: هدفنا وقف مذبحة غزة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة

قيادات حركة حماس،
قيادات حركة حماس، فيتو

وجّه أبو بكر الأسدي، عضو القيادة السياسية في حركة حماس، تحية إجلال إلى الشعب الفلسطيني الصامد، مثنيًا على صمود سكان غزة والضفة الغربية الذين واجهوا – على حد وصفه – “جرائم الاحتلال أمام مرأى العالم”.

وقال الأسدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، إن “شعب غزة لم يرفع الراية البيضاء رغم الحصار والقصف”، مؤكدًا أن “الهدف الأساس من أي اتفاق هو وقف المذبحة وإيقاف عملية التصفية الفلسطينية”.

وحدة الموقف الفلسطيني

وأوضح الأسدي أن تحقيق أي مكسب سياسي أو ميداني يمرّ عبر الإجماع الفلسطيني، داعيًا إلى إنهاء الانقسام ومواجهة ما وصفه بـ“مشروع صفقة القرن” الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

دعوة إلى ترميم البيت الداخلي

واختتم عضو القيادة السياسية في حماس حديثه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية هي الخيار الاستراتيجي الآن لمواجهة التحديات والمؤامرات، مشددًا على ضرورة ترميم البيت الفلسطيني وتوحيد الصفوف من أجل تعزيز الصمود ومواصلة النضال الوطني.

