بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أسامة كمال: الإجابة دائما مصر

احتفى الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والتوصل لاتفاق وقف الحرب.

وأن مصر فرضت كلمتها، وانتصرت للقضية الفلسطينية، وأكدت أن فلسطين للفلسطينيين وأن غزة ليست للبيع.

الإجابة مصر

وبدأ الإعلامي أسامة كمال مقدمة برنامجه اليوم الثلاثاء، قائلا: "عفوا يا سادة؛ الإجابة مصر.. والكلمة خرجت من مصر. في لحظات بيقف فيها التاريخ.. يبُص، ويكتب ببطء".

وأضاف: "النهاردة واحدة من اللحظات دي. اللحظة اللي بنقول فيها إن الحرب اللي خنقت غزة، واللي خلت القلوب تتكسر، بتقرب من نهايتها. النهاردة، في وش الدنيا كلها، لما الناس تسأل: مين اللي ثبت؟ مين اللي حافظ؟ مين اللي دعم؟ مين اللي قال لا لما الكل قال "معلش وحاول وتعالى على نفسك وليه لا"؟ الإجابة مصر".

وتابع كمال، أنه عندما كان العالم كله يسأل: "هو لسه فيه كلمة بتتقال بضمير؟، لسه في دولة بتفكر بعقلها مش بأمر حد؟" مصر كانت الإجابة.

وشدد الإعلامي أسامة كمال، أن الخطط كانت ترسم للقضاء على القضية الفلسطينية، وتحويلها لملف "قديم في الأدراج". لكن مصر وقعت حائط صد وحالت دون ذلك. وقالت “لا.. لن يتكرر تهجير جديد، لا إلى سيناء أو غيرها وستظل فلسطين للفلسطينيين وغزة ليست للبيع”.

