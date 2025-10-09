انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانضمام مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر، إلى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المنعقد مساء اليوم، والذي يُنتظر أن يشهد المصادقة على المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك في خطوة تعكس أهمية الدور الأمريكي في اتفاق غزة.

دور الوفد الأمريكي

يشارك الوفد الأمريكي بصفة مراقب لدعم التفاهمات وضمان تنفيذ البنود المتفق عليها بين الأطراف، لا سيما المتعلقة بـوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وتهيئة الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة.

المبعوثون الأمريكيون

الوفد الأمريكي الذي يضم ويتكوف وكوشنير يواصل لقاءاته مع مسؤولين إسرائيليين للتوصل إلى تفاهمات نهائية تضمن بدء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق.

موقف الكابينيت

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يعقد الكابينيت الأمني جلسة طارئة في وقت لاحق الليلة، لبحث الردود النهائية على مقترحات واشنطن قبل عرضها على الحكومة للتصديق الرسمي.

