المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا

قاد جواد ياميق منتخب المغرب للفوز أمام ضيفه منتخب البحرين، 1-0 في المباراة أقيمت مساء الخميس، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وأحرز جواد ياميق هدف المغرب أمام البحرين في الدقيقة 90 +4 بعد تمريرة أشرف حكيمي ليواصل المغرب انتصاراته بـ 15 انتصارا متتاليا.

تشكيل منتخب المغرب ضد البحرين

تشكيل البحرين أمام المغرب

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 21 نقطة.

تعليق موتسيبي على سحب كأس أمم أفريقيا من المغرب

فيما كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن حقيقة نقل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من المغرب، بعد الأحداث التي تدور هناك.

قال موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: لقد تحدثنا عن نقل البطولة من المغرب، ولكن بالنسبة لي، موقفنا واضح، فالمغرب هو الخطة أ، والمغرب هو الخطة ب، والمغرب هو الخطة ج.

وأكد رئيس الكاف: نحن على ثقة تامة، سيتعاون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويعمل مع الحكومة والشعب وجميع مواطني المغرب لاستضافة أنجح بطولة كأس أمم أفريقيا في التاريخ.

تطورات بطولة الدوري الأفريقي

وتابع: بخصوص الدوري الإفريقي لكرة القدم، هناك مناقشات جارية، نحن سعداء للغاية بالتقدم المحرز، لقد أُقيمت العديد من المسابقات، وخصصنا لها مبالغ طائلة.

وأكمل موتسيبي: نحن ندرس جدول المباريات، الدوري الإفريقي لكرة القدم جزء مهم جدا من خطتنا، وسيستمر، سنعلن عنه في الوقت المناسب، جميعنا قادة، وسنرحل بعد فترة قصيرة.. أريد أن أفعل شيئا مميزا، أريد أن أترك إرثًا.

وأتم: لقد حققنا نجاحًا باهرًا في السنوات الخمس الماضية، تضاعفت الإيرادات أربعة أضعاف، من المهم بالنسبة لي، عدم التسامح مطلقا مع الرشوة والفساد، جميع الأموال تُخصص لتطوير كرة القدم، لقد ضاعفنا ما تحصل عليه الاتحادات الأعضاء، أنفقنا 400 مليون دولار على المسابقات والاستثمار في كرة القدم للشباب.

ونريد أن ندفع للاعبين المزيد من المال ونساعد منتخباتنا الوطنية أيضًا، يجب أن تتطور كرة القدم وتنمو في أفريقيا.

