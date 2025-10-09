الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة منتخب المغرب أمام البحرين وديًا

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

 أعلن وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة منتخب البحرين وديًا، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

 

تشكيل منتخب المغرب ضد البحرين

تشكيل البحرين أمام المغرب

إنجاز عالمي ينتظر منتخب المغرب 

 ينتظر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، إنجازا تاريخيا خلال فترة التوقف الحالية، التي تشهد خوض أسود الأطلس مواجهة ودية أمام البحرين قبل ملاقاة الكونغو في ختام تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب مع البحرين في مباراة ودية، اليوم الخميس، في العاشرة مساء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ثم يلتقي الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن أسود الأطلس يسعون إلى معادلة الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات المتتالية والمسجل بإسم منتخبي ألمانيا وإسبانيا بـ 15 انتصارا متتاليا، حيث يمكن لمنتخب المغرب معادلة هذا الرقم القياسي بالفوز على البحرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وليد الركراكي منتخب المغرب منتخب البحرين المغرب البحرين

مواد متعلقة

منتخب المغرب ينتظر إنجازا عالميا حال الفوز على البحرين والكونغو

موتسيبي يكشف حقيقة سحب تنظيم كأس أمم أفريقيا من المغرب

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

بالمواعيد، أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads