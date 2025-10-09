تشكيل مباراة منتخب المغرب أمام البحرين وديًا

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة منتخب البحرين وديًا، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

تشكيل منتخب المغرب ضد البحرين

تشكيل البحرين أمام المغرب

إنجاز عالمي ينتظر منتخب المغرب

ينتظر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، إنجازا تاريخيا خلال فترة التوقف الحالية، التي تشهد خوض أسود الأطلس مواجهة ودية أمام البحرين قبل ملاقاة الكونغو في ختام تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب مع البحرين في مباراة ودية، اليوم الخميس، في العاشرة مساء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ثم يلتقي الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن أسود الأطلس يسعون إلى معادلة الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات المتتالية والمسجل بإسم منتخبي ألمانيا وإسبانيا بـ 15 انتصارا متتاليا، حيث يمكن لمنتخب المغرب معادلة هذا الرقم القياسي بالفوز على البحرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.