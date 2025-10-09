حماس: مفاوضات شرم الشيخ أسقطت صفقة القرن وأحبطت المشروع الصهيوني

أكد أبو بكر الأسدي، عضو القيادة السياسية في حركة حماس، أن المفاوضات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ شكّلت محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، موضحًا أنها أحبطت المشروع الصهيوني المعروف بـ"صفقة القرن"، وأعادت التأكيد على الثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال الأسدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إن الشعب الفلسطيني أثبت صموده الأسطوري رغم العدوان المتواصل والحصار، موجّهًا تحية إجلال لأهالي غزة والضفة الغربية الذين واصلوا المقاومة ورفضوا رفع الراية البيضاء رغم القصف والمعاناة.

شرم الشيخ محطة لإسقاط التصفية

وأوضح القيادي في حماس أن الجهود المصرية في شرم الشيخ نجحت في كبح مخطط تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يهدف أولًا إلى وقف المذابح ضد المدنيين وتهيئة الطريق نحو حل سياسي عادل يحفظ الحقوق الفلسطينية ويُنهي الاحتلال.

الوحدة الوطنية سلاح المستقبل

وشدّد الأسدي على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الوحيد لمواجهة المؤامرات الخارجية، داعيًا جميع الفصائل إلى ترميم البيت الداخلي وتوحيد الصفوف من أجل بناء موقف فلسطيني موحد قادر على الصمود والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وختم بالقول إن ما تحقق في شرم الشيخ هو انتصار للإرادة الفلسطينية والعربية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها على المستويين الإقليمي والدولي.

