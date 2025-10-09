الجمعة 10 أكتوبر 2025
أيمن يونس: محمد صلاح فخر الكرة المصرية

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح هو فخر الكرة المصرية واسم منتخب مصر ويملك مدرسة خاصة في الثبات الانفعالي.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "اسم منتخب مصر يفرض على الجميع سبل التفاهم بين كل أطراف المنظومة وحسام حسن يلعب بأكثر من طريقة مختلفة حسب المنافس".

وأضاف: "حسام حسن يجيد قراءة المباريات بشكل مميز ويجب أن يحصل على حقه من الإشادة".

 

وانفرد محمد صلاح قائد منتخب مصر بصدارة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفا متفوقا على عدد من النجوم على رأسهم الكاميروني إيتو والإيفواري ديديه دروجبا والجزائري إسلام سليماني، والبوركينابي موموني داجانو ولكل منهم 18 هدفا.

 

وترصد السطور التالية عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح في شباك المنافسين علي مدار تصفيات كأس العالم وتاريخ إحراز الأهداف.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف في تصفيات كأس العالم 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018، و9 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

 

 

أهداف محمد صلاح الـ20 في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

مصر وغينيا 10 يونيو 2012 (هدف)

مصر وزيمباوي 9-6-2013 (3 أهداف)

مصر وموزمبيق 16-6-2013 (هدف)

مصر وغينيا 10-9-2013 (هدف)

مصر والكونغو 9-10-2016 (هدف)

مصر وغانا 13-11 -2016 (هدف)

مصر وأوغندا 5-9-2017 (هدف)

مصر والكونغو 8-10-2017 (هدفان)

مصر وجيبوتي 16-11-2023 (4 أهداف)

مصر وغينيا بيساو 10-6-2024 (هدف)

مصر وأثيوبيا 21-3-2025 ( هدف)

مصر وأثيوبيا 5-9- 2025 (هدف)

مصر وجيبوتي 8-10- 2025 (هدفان)


 

