احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية، بحضور نخبة من قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية تواصل أداء رسالتها في إعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام في مسيرة التنمية في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بالتميز الأكاديمي والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشددًا على أن خريجي الأكاديمية يمثلون نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط والإبداع.

وقال السفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن التعليم المتطور هو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا الأساس لبناء مجتمعات قادرة على الابتكار والإسهام في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة خريجين من مختلف الدول العربية في هذا الحفل تجسد روح التعاون والتكامل بين الأشقاء العرب في مجالات العلم والمعرفة.

وكرم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، السفير طارق الأنصاري، كما كرم لمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كما جرى خلال الحفل تكريم خريجي برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات الإدارة المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.