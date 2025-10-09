الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا

حفل تخرج طلاب الدراسات
حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية العربية
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية، بحضور نخبة من قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية تواصل أداء رسالتها في إعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام في مسيرة التنمية في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بالتميز الأكاديمي والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشددًا على أن خريجي الأكاديمية يمثلون نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط والإبداع.

وقال السفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن التعليم المتطور هو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا الأساس لبناء مجتمعات قادرة على الابتكار والإسهام في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة خريجين من مختلف الدول العربية في هذا الحفل تجسد روح التعاون والتكامل بين الأشقاء العرب في مجالات العلم والمعرفة.

وكرم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، السفير طارق الأنصاري، كما كرم لمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كما جرى خلال الحفل تكريم خريجي برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات الإدارة المختلفة.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا في الإدارة جامعة الدول العربية دولة قطر سفير دولة قطر الهيئة الوطنية للصحافة

