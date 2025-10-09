تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره المغرب بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجرى مساء اليوم الخميس، على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام المغرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد سامي - محمود حمدي الونش - كريم حافظ.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - مصطفى شلبي - مروان حمدي.

منتخب مصر الثاني يواجه البحرين وديًا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام منتخب البحرين، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في معسكر المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، زلاكة، بسبب الإصابة.

