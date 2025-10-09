الخميس 09 أكتوبر 2025
بن غفير: لدي خط أحمر على خطة ترامب لكن لا أرغب في تفكيك الحكومة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، أن لديه خطًا أحمر بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنه لا ينوي تفكيك الحكومة أو الإطاحة بالائتلاف الحالي.

 

موقفه بين المعارضة والحفاظ على الاستقرار

وأشار بن غفير إلى أن موقفه يعكس تحفظاته الأمنية والسياسية، لكنه يسعى للحفاظ على استقرار الحكومة والتوازن داخل الائتلاف، مضيفًا أن اعتراضه على بعض بنود الخطة لا يعني رفضه الكامل لكل الاتفاق.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيفعل ذلك إذا تم طلبه رسميًا، في خطوة تعكس استمرار دوره في متابعة تنفيذ اتفاق غزة.

 

المرحلة التالية من اتفاق غزة
 

وأوضح ترامب أن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة ستشمل نزع سلاح تدريجي وانسحابًا جزئيًا للقوات بعد إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لترسيخ السلام وإرساء الاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة.

تعزيز الاستقرار بعد حرب غزة


وأشار ترامب إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويضع الأساس لإعادة الإعمار وإحلال السلام الدائم، مؤكدًا أن كل الإجراءات ستكون ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بدعم دولي وإقليمي واسع.

