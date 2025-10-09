الخميس 09 أكتوبر 2025
ترامب: ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه.

وأضاف: سنستعيد الأسرى أولا وبعد ذلك سنرى وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام.

إسرائيل وحماس وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

إطلاق سراح جميع الرهائن وسحب إسرائيل قواتها

وقال: “هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًّا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف! هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام”.

