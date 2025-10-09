الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أتوقع توسع اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط بسرعة كبيرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست إذا أرادوا ذلك.

ترامب: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست

وأضاف ترامب: سلاح حماس سينزع وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط وسنخلق مكانا في غزة يمكن للناس أن يسكنوا فيه في ظروف أفضل.

واستكمل ترامب: سنستعيد الرهائن أولا وبعد ذلك سنرى وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام ونتواصل مع الدول الثرية التي ستقدم أموالا لغزة.

وتابع: ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه، وأتوقع أن تتوسع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة.
 

وأكد ترامب: نعلم مكان غالبية الرهائن في غزة وقد يكون من الصعب إيجاد بعض القتلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الكنيسة الشرق الأوسط حماس

مواد متعلقة

ترامب: عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لإعادة إعمار غزة

ترامب: أعتقد سيكون هناك سلام دائم بعد إنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads