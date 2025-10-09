ترامب: أتوقع توسع اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط بسرعة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست إذا أرادوا ذلك.

ترامب: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست

وأضاف ترامب: سلاح حماس سينزع وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط وسنخلق مكانا في غزة يمكن للناس أن يسكنوا فيه في ظروف أفضل.

واستكمل ترامب: سنستعيد الرهائن أولا وبعد ذلك سنرى وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام ونتواصل مع الدول الثرية التي ستقدم أموالا لغزة.

وتابع: ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه، وأتوقع أن تتوسع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة.



وأكد ترامب: نعلم مكان غالبية الرهائن في غزة وقد يكون من الصعب إيجاد بعض القتلى.

