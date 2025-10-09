ترامب: سأزور مصر لحضور توقيع اتفاق غزة وإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا أن الجهود المشتركة أنهت الحرب في القطاع ووضعت الأسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.

إطلاق المحتجزين الإسرائيليين قريبًا

وقال ترامب إن المحتجزين الإسرائيليين في غزة سيتم الإفراج عنهم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، في خطوة أساسية ضمن بنود الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات إقليمية ودولية مكثفة.

توافق إقليمي على السلام

وأضاف أن كل دول المنطقة كانت متفقة على ضرورة إحلال السلام، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان العامل الحاسم في الوصول إلى اتفاق شامل ينهي دورة العنف.

