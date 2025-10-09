قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط لحضور توقيع اتفاق غزة.



ترامب: سيعاد إعمار قطاع غزة

وأضاف ترامب: سيعاد إعمار قطاع غزة، وإيران تريد العمل من أجل السلام، ونحن سنتعاون في هذا الشأن.

وتابع: الهجوم على إيران كان مهما للتوصل لاتفاق بشأن غزة، وكل دول الشرق الأوسط كانت داعمة لخطة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.