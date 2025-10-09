الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية للسفير السويدي: دعم كامل للمشروعات التي تبرز الوجه الحضاري للمدينة

الإسكندرية
الإسكندرية

 استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه السفير داج يولين دنفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

 

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في خطة السلام بغزة

الحماية المدنية تستعين بسلم هيدروليكي للسيطرة على حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

في بداية اللقاء؛ رحّب المحافظ بالسفير السويدي في الإسكندرية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تُعد الزيارة الرسمية الأولى للسفير إلى مدينة الإسكندرية، حيث تتضمن الزيارة حضور العديد من الفعاليات الثقافية بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال.

 

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التكنولوجيا والابتكار في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. 

وأشار السفير إلى أن الابتكار والتكنولوجيا  تمثلان ركيزة أساسية لمواصلة النمو الاقتصادي. 

هذا وقد بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات عدة من بينها:  إعادة تدوير النفايات، وجذب الاستثمارات، وكذلك تطوير منظومة النقل العام باستخدام الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقد أكد محافظ الإسكندرية على استعداده الكامل لتذليل العقبات الإدارية ودعم تنفيذ أي مشروعات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تبرز مكانة مدينة الإسكندرية الحضارية والثقافية، وتشجع الاستثمار.

ومن جانبه ؛ أعرب سفير السويد عن حرص بلاده على تعزيز الشراكات مع مدينة الإسكندرية وذلك لما لها من دور اقتصادي مؤثر، ولما تمتلكه من عوامل جذب استثماري ؛حيث أنها تُعد بوابة بحرية مصرية تربط مصر بالأسواق العالمية.

كما أوضح السفير السويدي حرص بلاده على تشجيع رجال الأعمال السويديين على الاستثمار في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد مملكة السويد السويدي

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في خطة السلام بغزة

الحماية المدنية تستعين بسلم هيدروليكي للسيطرة على حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads