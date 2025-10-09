محافظ الإسكندرية للسفير السويدي: دعم كامل للمشروعات التي تبرز الوجه الحضاري للمدينة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه السفير داج يولين دنفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في بداية اللقاء؛ رحّب المحافظ بالسفير السويدي في الإسكندرية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تُعد الزيارة الرسمية الأولى للسفير إلى مدينة الإسكندرية، حيث تتضمن الزيارة حضور العديد من الفعاليات الثقافية بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التكنولوجيا والابتكار في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار السفير إلى أن الابتكار والتكنولوجيا تمثلان ركيزة أساسية لمواصلة النمو الاقتصادي.

هذا وقد بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات عدة من بينها: إعادة تدوير النفايات، وجذب الاستثمارات، وكذلك تطوير منظومة النقل العام باستخدام الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقد أكد محافظ الإسكندرية على استعداده الكامل لتذليل العقبات الإدارية ودعم تنفيذ أي مشروعات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تبرز مكانة مدينة الإسكندرية الحضارية والثقافية، وتشجع الاستثمار.

ومن جانبه ؛ أعرب سفير السويد عن حرص بلاده على تعزيز الشراكات مع مدينة الإسكندرية وذلك لما لها من دور اقتصادي مؤثر، ولما تمتلكه من عوامل جذب استثماري ؛حيث أنها تُعد بوابة بحرية مصرية تربط مصر بالأسواق العالمية.

كما أوضح السفير السويدي حرص بلاده على تشجيع رجال الأعمال السويديين على الاستثمار في الإسكندرية.

