الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في خطة السلام بغزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لبحث سبل المساهمة في خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعم للمبادرات الدبلوماسية بعد اتفاق غزة

وقال متحدث باسم الاتحاد إن بروكسل تتابع عن كثب نتائج اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد للانخراط في أي مسار يضمن تطبيق الحل السياسي وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب احترام القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر وقطر لدعم تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجددًا الإعراب عن  تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي غزة قطاع غزة اتفاق شرم الشيخ شرم الشيخ الولايات المتحدة مصر قطر ترامب

مواد متعلقة

وزير المالية الإسرائيلي: سنصوت ضد صفقة غزة

السيسي: نساند جهود ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام ونتطلع لاستقباله ليشهد توقيع الاتفاق

السيسي: نواصل العمل مع أمريكا والوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

السيسي: وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول العالم

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads