تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق غزة إلى الثامنة مساءً

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جلسة الحكومة الإسرائيلية المقررة للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم تأجيلها إلى الساعة الثامنة مساء اليوم، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية والسياسية.

التوقيت الجديد لجلسة حكومة الاحتلال بشأن اتفاق غزة

وأوضحت الهيئة أن التأجيل جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء الحكومة لمراجعة تفاصيل الاتفاق والمداولات الأمنية، بما في ذلك ترتيبات إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ومراقبة المعابر وإطلاق الأسرى.

اعتراضات داخل حكومة الاحتلال على صفقة غزة

ويُنظر إلى هذا التأجيل على أنه يعكس الانقسامات والاعتراضات الداخلية على بنود الصفقة، خاصة بعد تصريحات بعض الوزراء المعارضين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين أكدوا نيتهم التصويت ضد الصفقة.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "لحظة مصيرية" في مسار الحرب على قطاع غزة.

وقالت المتحدثة: إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارات صعبة للوصول إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد مناقشات مطولة ومداولات أمنية وسياسية داخل الحكومة ومجلس الوزراء المصغر.

