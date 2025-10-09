الخميس 09 أكتوبر 2025
رئاسة الاحتلال تعلن عن زيارة ترامب للقدس الأحد

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس يوم الأحد المقبل.

حضور مراسم توقيع الاتفاق بشأن قطاع غزة في مصر

وكانت أفادت القناة ١٢ العبرية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حضور مراسم توقيع الاتفاق بشأن قطاع غزة في مصر.

رسالة قوية من السيسي لترامب

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: “نعتز بما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة ونقول له: "استمر في دعمك من أجل إنهاء الحرب”.

مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة

وشهد الرئيس السيسي، أمس الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

