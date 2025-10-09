متحدثة نتنياهو: توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة بمصر لحظة مصيرية

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "لحظة مصيرية" في مسار الحرب على قطاع غزة.

قرارات صعبة للوصول إلى الاتفاق

وقالت المتحدثة: إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارات صعبة للوصول إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد مناقشات مطولة ومداولات أمنية وسياسية داخل الحكومة ومجلس الوزراء المصغر.

تحقيق أهداف رئيس الوزراء

وأضافت أن إسرائيل وصلت إلى نقطة مفصلية في الحرب، مؤكدة أن "كل الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تحققت"، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف أو ما إذا كانت تشمل القضاء الكامل على حركة حماس.

وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

وأعلنت المتحدثة أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المقرر عقده اليوم، متوقعة أن يشمل الاتفاق ترتيبات أمنية وإنسانية في المرحلة الأولى من التنفيذ.

إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ إعادة الانتشار على الخط الأصفر، وهو ما يعني — بحسب تعبيرها — "السيطرة على نحو 53% من مساحة قطاع غزة"، ضمن ترتيبات المرحلة الأولى للخطة الجديدة.

