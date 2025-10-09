الخميس 09 أكتوبر 2025
وزير المالية الإسرائيلي: سنصوت ضد صفقة غزة

بتسلئيل سموتريتش،
بتسلئيل سموتريتش، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن أن الحكومة الإسرائيلية أو أعضاء البرلمان المعنيين سيصوتون ضد الصفقة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

 

اعتراضات داخلية بشأن صفقة غزة

 وزعم سموتريتش أن صفقة غزة لا تلبي التوقعات الأمنية لبعض أعضاء الحكومة، موضحًا أن هناك مخاوف من تأثير الاتفاق على الأمن الداخلي الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بملفات إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ومراقبة المعابر.

 

انقسام داخل حكومة الاحتلال بشأن صفقة غزة

 وأكد المراقبون أن اعتراض وزير المالية يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول تفاصيل الصفقة، مما قد يؤثر على سرعة تنفيذ بنود الاتفاق والمراحل القادمة للهدنة، رغم التوقيع الرسمي على المسودة النهائية في القاهرة.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، أنه تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الاتفاق في مصر، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية.

وأوضح المكتب في بيانه أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشاره داخل قطاع غزة بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، على أن يحتفظ بالسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تُستكمل المراحل اللاحقة تدريجيًا وفق التفاهمات الأمنية والسياسية.

