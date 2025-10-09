جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو من يستحق جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي وجهوده المتواصلة لوقف الحرب في غزة.

دبلوماسية السيسي في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط وفاعليتها

وفي مقابلة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أكد فرنسيس أن دبلوماسية الرئيس السيسي أثبتت فاعليتها في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في جهود تحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مقارنة مع إدارة ترامب

وأضاف السياسي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستحق جائزة نوبل، لأن “ما فعله في الشرق الأوسط كان تركًا للفوضى لا بناءً للسلام”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن القاهرة لعبت الدور الأبرز في استعادة لغة الحوار والوساطة المتوازنة وإنهاء حرب غزة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والجهود الحثيثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

واستقبل الرئيس السيسي، مؤخرا في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات.

