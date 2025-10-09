كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من بلغ الثامنة عشرة من عمره يُقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين، باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية الانتخابية في مصر.

تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن الموقف الانتخابي للناخبين

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول الناخبين إلى المعلومات والخدمات الانتخابية بسهولة ويسر.





خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

ويتوفر التطبيق حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن تحميله مجانًا، على أن يقوم المستخدم بعد التنزيل بتسجيل رقم هاتفه المحمول، لتصله رسالة قصيرة تحتوي على كود تأكيد يتم إدخاله.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه القاعدة تُحدَّث بصفة مستمرة لضمان دقتها وشمولها.

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب؟



ويمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/inquiry

أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والمتاح تنزيله على الهواتف المحمولة.

المحاكم الابتدائية تتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

من ناحية أخرى، تواصل المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير منتصف الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية تلقّي طلبات الترشح بالنظام الفردي.



كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح بنظام القوائم على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة: محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة: محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية: محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.





دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية: محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

