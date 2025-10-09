وكيل الصحة بالدقهلية: متابعتنا مستمرة لرصد أي نواقص بالأدوية وتوفيرها فورا

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، زيارة تفقدية للمجلس الطبي العام والمجمع الصحي بالمنصورة، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

رافقه خلال الجولة الدكتور وليد هراس، مدير المجلس الطبي العام، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجلس، والتقى بعدد من المترددين من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة، وأعرب الجميع عن رضاهم على مستوى الأداء داخل المجلس، مشددا على أهمية استمرار الانضباط الإداري وتحسين بيئة العمل بما يضمن خدمة أفضل للمواطنين.

وخلال الزيارة، وجّه وكيل الوزارة بضرورة تعزيز الانضباط الإداري والتنظيم العام داخل المجلس الطبي، ومراجعة مستوى الأداء داخل بعض الأقسام لضمان الكفاءة والجودة، كما وجّه بوضع لافتات تعريفية وإرشادية داخل المبنى لتيسير حركة المترددين، وسرعة الانتهاء من أعمال الترميم الجارية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة الكشف على ذوي الهمم المخصصة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وأشاد بسرعة الإجراءات وحسن التعامل مع المواطنين.

وتفقد أيضًا غرف الكشف الطبي للسائقين، ومعمل تحليل المخدرات، ومنظومة حفظ الملفات داخل الأرشيف، ووحدة الفيديو كونفرانس الخاصة بمناظرة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تُعد الأقدم على مستوى الجمهورية منذ إنشائها قبل نحو ست سنوات بمحافظة الدقهلية، وتُعد نموذجًا متميزًا في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة.

جدير بالذكر أن المجلس الطبي العام بالدقهلية يقدم 14 خدمة متكاملة، من أبرزها: الكشف الطبي على ذوي الهمم، إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الكشف الطبي لبرنامج "تكافل وكرامة"، الرخص المهنية والقيادة الخاصة للعاملين، لجان الإعفاءات، مناظرة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات الغسيل الكلوي بالمراكز الخاصة وغيرها من الخدمات المتخصصة.

واستكمل وكيل الوزارة جولته داخل المجمع الصحي، الذي يضم عددًا من الإدارات الحيوية، منها: إدارة التدريب والمدارس وإدارة الخدمة الاجتماعية، والثقافة الصحية، ومركز المعلومات والادارة العامة للصيادلة والاداراة العامة لطب الأسنان حيث التقى وكيل الوزارة بالعاملين واطّلع على تحديات العمل.

وخلال جولته بالمجمع وجّه الدكتور محمد زين، مدير إدارة التدريب والمدارس، بإعداد رؤية سريعة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية لرفع كفاءة المدارس التابعة للإدارة، كما وجّه بالتنسيق مع مدير الشئون الإدارية لتخصيص مكان لتجميع الرواكد والمستلزمات غير المستخدمة، ووضعها تحت عهدة أحد رؤساء المخازن لضمان التنظيم والمتابعة.

وفيما يتعلق بمراقبة العهد والتفتيش الصيدلي، شدد وكيل الوزارة على تكثيف المرور الميداني ومتابعة نتائجه بشكل دوري، ورفع تقارير شهرية تتضمن الملاحظات والمعالجات الفورية، مع تفعيل دور المتابعة المستمرة لرصد أي نواقص بالأدوية أو المستلزمات، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها سواء من خلال إعادة التوزيع أو بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب بتفعيل أداء إدارة الخدمة الاجتماعية وتوسيع نطاق عملها بما يحقق التكامل مع الأقسام الأخرى موجهًا بضرورة تفعيل دورها بشكل أكبر في متابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم اللازم لها،

وفى إدارة الثقافة الصحية لاحظ وكيل الوزارة وجود عدد كبير من العاملين داخل الإدارة، مؤكدًا أن عمل الإدارة إشرافي وتوجيهي بالأساس، وأن تواجد العاملين يجب أن يكون ميدانيًا عبر الإدارات الصحية والمستشفيات، مكلّفا وكيل الطب الوقائي الدكتور تامر الطنبولي بإعادة النظر في أعداد العاملين داخل إدارة الثقافة الصحية، ومتابعة نتائج المرور والندوات التوعوية، لضمان تحقيق الدور الفعلي للإدارة على أرض الواقع.

وأكد على أهمية تنشيط دور إدارة الثقافة الصحية ميدانيًا، مع إعادة النظر في أعداد العاملين داخل الإدارة بالتنسيق مع الدكتور تامر الطنبولي، وكيل الطب الوقائي، ومتابعة نتائج المرور والندوات التوعوية بصفة مستمرة.

وفي ختام جولته، شدد الدكتور حمودة الجزار على أن الانضباط الإداري أساس تطوير الأداء داخل القطاع الصحي، مؤكدًا حرصه على متابعة تنفيذ التوصيات ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الإدارات لطرح أي تحديات أو احتياجات ليتم التعامل معها على الفور، تحقيقًا لمبدأ المساءلة الفعالة وتحسين بيئة العمل.

