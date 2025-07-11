خطوات تحميل تطبيق "الوطنية للانتخابات" على الهواتف المحمولة لمتابعة إجراءات التصويت بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول الناخبين إلى المعلومات والخدمات الانتخابية بسهولة ويسر.

خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

ويتوفر التطبيق حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن تحميله مجانًا، على أن يقوم المستخدم بعد التنزيل بتسجيل رقم هاتفه المحمول، لتصله رسالة قصيرة تحتوي على كود تأكيد يتم إدخاله داخل التطبيق، ثم تسجيل الرقم القومي، لتأكيد البيانات واستكمال عملية التسجيل.

أبرز خدمات تطبيق الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول للناخبين

ويتيح التطبيق الجديد للناخبين باقة متنوعة من الخدمات والمعلومات المهمة، أبرزها:

التعرف على قوائم المرشحين في جميع المحافظات، سواء على مستوى دوائر النظام الفردي أو دوائر القوائم.

الاطلاع على الجدول الزمني للانتخابات بمراحله المختلفة.

الوصول إلى الدليل الانتخابي الذي يجيب عن جميع الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية التصويت سواء داخل مصر أو خارجها.

تقديم شكاوى الانتخابات إلكترونيًا من خلال التطبيق.

كما يوفر التطبيق خدمة الاستعلام عن موقفك الانتخابي، للتأكد من أحقيتك في التصويت أو وجود أي مانع قانوني يمنعك من ممارسة حقك الانتخابي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن موقف الآخرين

ويستطيع المستخدمون أيضًا من خلال التطبيق التعرف على دوائرهم الانتخابية، ومواقع وعناوين لجان المصريين بالخارج، إلى جانب قسم خاص للتعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات، وآخر لمتابعة أحدث الأخبار الرسمية الصادرة عنها.

وأكدت الهيئة أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار حرصها على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة، وتعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

الوطنية للانتخابات: 469 مرشحا على النظام الفردي وقائمة واحدة بكل دائرة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قُدمت بلغ (٤٦٩) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.

وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.elections.eg.

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